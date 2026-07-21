На Харківщині під час розмінування загинули двоє вибухотехніків Нацполіції

Вони отримали мінно-вибухові травми, несумісні з життям.

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20 липня під час виконання службового завдання з розмінування деокупованої території Харківської області загинули двоє офіцерів Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції - 39-річний полковник поліції Максим Мовчан і 41-річний підполковник поліції Анатолій Радковський. Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета вони отримали мінно-вибухові травми, несумісні з життям.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Понад 20 років Максим Мовчан та Анатолій Радковський присвятили службі в органах внутрішніх справ і Національній поліції. Вони щодня виявляли, знешкоджували та знищували вибухонебезпечні предмети.

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Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії вони виконували завдання з розмінування деокупованих територій Київської, Харківської, Херсонської та інших областей України.

"Щодня ризикуючи власним життям, вони повертали безпеку на звільнену українську землю, щоб люди могли повернутися до своїх домівок, працювати й виховувати дітей", - зазначається в повідомленні.

Полковник Максим Мовчан - кандидат юридичних наук, уродженець Вінниці. У 2022 році він був нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України», а також відомчими відзнаками Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції.

Підполковник поліції Анатолій Радковський народився у Горлівці Донецької області. За сумлінне виконання службових обов’язків він неодноразово був відзначений відомчими нагородами.

Керівництво та весь особовий склад Національної поліції України висловлюють щирі співчуття родинам, друзям, побратимам і колегам загиблих офіцерів.