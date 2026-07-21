Росія три дні поспіль атакувала газовидобуток у Харківській області. Є втрата частини обсягів

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Армія Росії три дні поспіль атакує об'єкти газовидобутку в Харківській області. Після удару в неділю на одному з видобувних активів «Нафтогазу» спалахнула пожежа.

Рятувальники змогли оперативно її ліквідувати, повідомили в НАЕК. Обладнання довелося зупинити, в зв'язку з чим є втрата частини обсягу видобутку.

«В понеділок вранці ворог ударив по ще одному об’єкту. Там численні руйнування, триває оцінка масштабів пошкоджень», – повідомили в «Нафтогазі».