Росія три дні поспіль атакувала газовидобуток у Харківській області. Є втрата частини обсягів

Армія Росії три дні поспіль атакує об'єкти газовидобутку в Харківській області. Після удару в неділю на одному з видобувних активів «Нафтогазу» спалахнула пожежа.
Рятувальники змогли оперативно її ліквідувати, повідомили в НАЕК. Обладнання довелося зупинити, в зв'язку з чим є втрата частини обсягу видобутку.
«В понеділок вранці ворог ударив по ще одному об’єкту. Там численні руйнування, триває оцінка масштабів пошкоджень», – повідомили в «Нафтогазі».
- Газовидобуток у Харківській області перебував під атакою і 17 липня. Для ударів ворог застосував дрони. Того дня росіяни атакували газові об'єкти і в Сумській та Полтавській областях.