Вранці у Херсоні через атаку російського дрона загинула працівниця ОВА

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Сьогодні зранку, 21 липня, близько 07:45 російська армія у Центральному районі Херсона вбила працівницю ОВА.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

«Близько 07:45 російські окупанти атакували FPV-дроном автівку у Центральному районі Херсона. Через влучання ворожого безпілотника травми, несумісні з життям, отримала жінка», – написав він спочатку.

Згодом уточнив, що загинула 45-річна співробітниця Херсонської ОВА.