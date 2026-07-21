Вранці у Херсоні через атаку російського дрона загинула працівниця ОВА

Сьогодні зранку, 21 липня, близько 07:45 російська армія у Центральному районі Херсона вбила працівницю ОВА.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.
«Близько 07:45 російські окупанти атакували FPV-дроном автівку у Центральному районі Херсона. Через влучання ворожого безпілотника травми, несумісні з життям, отримала жінка», – написав він спочатку.
Згодом уточнив, що загинула 45-річна співробітниця Херсонської ОВА.
- Упродовж минулої доби російські війська атакували Херсонську область дронами та із артилерії, поранивши 22 мирних мешканців. Серед постраждалих є дитина.