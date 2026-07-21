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Вранці у Херсоні через атаку російського дрона загинула працівниця ОВА

Росіяни атакували авто. 

Вранці у Херсоні через атаку російського дрона загинула працівниця ОВА
Ілюстративне фото

Сьогодні зранку, 21 липня, близько 07:45 російська армія у Центральному районі Херсона вбила працівницю ОВА.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

«Близько 07:45 російські окупанти атакували FPV-дроном автівку у Центральному районі Херсона.  Через влучання ворожого безпілотника травми, несумісні з життям, отримала жінка», – написав він спочатку.

Згодом уточнив, що загинула 45-річна співробітниця Херсонської ОВА. 

  • Упродовж минулої доби російські війська атакували Херсонську область дронами та із артилерії, поранивши 22 мирних мешканців. Серед постраждалих є дитина. 
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