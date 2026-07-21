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Внаслідок ранкової атаки на Харків постраждали п'ятеро людей

Росіяни вдарили по місту на світанку. 

Внаслідок ранкової атаки на Харків постраждали п'ятеро людей
Росія атакувала дроном Харків
Фото: ДСНС України

У Харкові внаслідок ранкової атаки 21 липня постраждали п'ятеро людей, зокрема дитина 12 років. Ворог вдарив дроном по приватному будинку в Немишлянському районі.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Про це повідомили в ДСНС. 

«На місці події працювали оперативні підрозділи, піротехніки та психологи ДСНС, а також медики, правоохоронці та комунальники», – йдеться у повідомленні.

Мер міста Ігор Терехов повідомив про удар дроном по Немишлянському району близько 4 години. До цього, після опівночі, він поінформував про атаку дрона на Київський район міста. 

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