Росіяни вдарили по місту на світанку.

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У Харкові внаслідок ранкової атаки 21 липня постраждали п'ятеро людей, зокрема дитина 12 років. Ворог вдарив дроном по приватному будинку в Немишлянському районі.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Про це повідомили в ДСНС.

«На місці події працювали оперативні підрозділи, піротехніки та психологи ДСНС, а також медики, правоохоронці та комунальники», – йдеться у повідомленні.

Мер міста Ігор Терехов повідомив про удар дроном по Немишлянському району близько 4 години. До цього, після опівночі, він поінформував про атаку дрона на Київський район міста.