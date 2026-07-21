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Одна людина загинула, ще 16 отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, вчора російські керовані авіабомби ударили по обласному центру, зруйнували та пошкодили житлові та нежитлові будівлі.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 1028 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області.

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Війська РФ здійснили 31 авіаційний удар по Запоріжжю, Новомиколаївці, Михайлівському, Новорозівці, Зірниці, Запасному, Одарівці, Данилівці, Любицькому, Барвінівці, Софіївці, Сорочиному, Оріхову, Свободі, Микільському, Червоній Криниці, Веселому, Новоселівці, Червоному Яру та Преображенці.

713 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Річне, Григорівку, Веселянку, Біленьке, Розумівку, Ясну Поляну, Тернувате, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Малі Щербаки, Лук’янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Новоселівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя та Верхню Терсу.

Зафіксовано 3 обстріли з РСЗВ по Добропіллю та Чарівному.

281 артилерійський удар прийшовся по Григорівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Цвітковому, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Надійшло 206 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.