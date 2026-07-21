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Росія атакувала в Сумах ТЦ і багатоповерхівку. Поранені шестеро людей

Серед них четверо – неповнолітні. 

Росія атакувала в Сумах ТЦ і багатоповерхівку. Поранені шестеро людей
Атакований будинок у Сумах
Фото: ДСНС України

Російська армія атакувала в Сумах дев'ятиповерховий житловий будинок. Загоряння виникло на першому поверсі, мешканців евакуювали. Поранення отримали шестеро людей, зокрема чотири дитини.

Також ворожий обстріл спричинив масштабну пожежу в торговельному центрі. Щойно рятувальники почали її гасити, як Росія атакувала повторно, розповіли в ДСНС

Росія вдарила по ТЦ у Сумах
Фото: ДСНС України
Росія вдарила по ТЦ у Сумах

«Під час однієї з атак знищено службовий автомобіль та один транспортний засіб ДСНС пошкоджено», – йдеться у повідомленні. 

Крім того, було загоряння прибудинкової території і двох авто.  

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