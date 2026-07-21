Росія атакувала в Сумах ТЦ і багатоповерхівку. Поранені шестеро людей

Російська армія атакувала в Сумах дев'ятиповерховий житловий будинок. Загоряння виникло на першому поверсі, мешканців евакуювали. Поранення отримали шестеро людей, зокрема чотири дитини.
Також ворожий обстріл спричинив масштабну пожежу в торговельному центрі. Щойно рятувальники почали її гасити, як Росія атакувала повторно, розповіли в ДСНС.
«Під час однієї з атак знищено службовий автомобіль та один транспортний засіб ДСНС пошкоджено», – йдеться у повідомленні.
Крім того, було загоряння прибудинкової території і двох авто.