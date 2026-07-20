Головне за понеділок, 20 липня: майже 190 бойових зіткнень, День жалоби в Одесі

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 20 липня на фронті від початку доби відбулося 186 бойових зіткнень.
Найбільше росіяни атакували на Покровському та Слов'янському напрямках.
Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 липня – в новині.
Російська армія сьогодні знову завдала удару по Запоріжжю.
За інформацією ДСНС України, унаслідок російських авіаударів попередньо загинула 1 людина, ще 9 травмовані.
В Одесі 21 липня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару по місту, завданого 20 липня.
Унаслідок російського удару в Одесі кількість постраждалих збільшилася до восьми людей. Ще троє - загинули.
Упродовж дня, 20 липня, ворог 40 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Дві людини людей загинули, 17 дістали поранень.
У разі відсутності реакції учасники протестів після звільнення міністра оборони Михайла Федорова розпочнуть безстрокові акції з 24 липня.
Серед вимог називаються звільнення головнокомандувача, призначення Михайла Федорова міністром оборони і скликання позачергової сесії Верховної Ради.
Акції протесту в Києві та інших містах тривають з 16 липня.
Більше інформації – в новині.
Новим очільником уряду Великої Британії став Енді Бернем. 20 липня він зустрівся з королем Чарльзом III, передають The Guardian і BBC.
Тепер прем'єр сформує новий склад уряду. Його оголошення відбудеться незабаром.
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