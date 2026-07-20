Сили безпілотних систем вразили ще 19 енерговузлів у Криму та на окупованих територіях

З початку липня уражено вже 104 підстанції та електровузли.

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Сили безпілотних систем вразили ще 19 енерговузлів росіян у Криму та на ТОТ.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Загалом від початку липня в СБС повідомили про ураження вже 104 підстанції та електровузли.

Цього разу під удар потрапили підстанції в Ялті, Керчі, Старому Криму, Судаку, Коктебелі, Лучистому, Морському, Привітному, Леніно, а також енергооб'єкти на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Серед цілей були підстанції класу напруги 110, 150 і 220 кВ.

"Окупантська розетка Криму залишатиметься у постійному тонусі до повного позбавлення тягаря колонізації українського півострову", - заявив Бровді.