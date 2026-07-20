Сили безпілотних систем вразили ще 19 енерговузлів у Криму та на окупованих територіях

Сили безпілотних систем вразили ще 19 енерговузлів росіян у Криму та на ТОТ.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.
Загалом від початку липня в СБС повідомили про ураження вже 104 підстанції та електровузли.
Цього разу під удар потрапили підстанції в Ялті, Керчі, Старому Криму, Судаку, Коктебелі, Лучистому, Морському, Привітному, Леніно, а також енергооб'єкти на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Серед цілей були підстанції класу напруги 110, 150 і 220 кВ.
"Окупантська розетка Криму залишатиметься у постійному тонусі до повного позбавлення тягаря колонізації українського півострову", - заявив Бровді.
- Сили безпілотних систем за ніч атакували 7 суден тіньового флоту поблизу Криму і 6 одиниць ППО в Росії. По кораблях відпрацювали і в Азовському, і в Чорному морях.