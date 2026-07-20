Окупанти вдарили по житловому будинку у Херсоні

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У Корабельному районі Херсона російський дрон влучив у житловий будинок. Поранено жінку.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 19:00 росіяни атакували з безпілотника будинок у Корабельному районі Херсона", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок удару 55-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї, отримала уламкові поранення ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Бригада “швидкої” доправила постраждалу до лікарні у тяжкому стані. Медики роблять все можливе, аби зберегти її життя.