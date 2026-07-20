Окупанти вдарили по житловому будинку у Херсоні

У Корабельному районі Херсона російський дрон влучив у житловий будинок. Поранено жінку.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 19:00 росіяни атакували з безпілотника будинок у Корабельному районі Херсона", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок удару 55-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї, отримала уламкові поранення ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада “швидкої” доправила постраждалу до лікарні у тяжкому стані. Медики роблять все можливе, аби зберегти її життя.
- Унаслідок російських обстрілів Херсонської області протягом 20 липня постраждали 17 цивільних, серед них – 17-річна дівчина. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами воєнних злочинів.