У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація пожежі, яка виникла напередодні через загоряння валежнику та лісової підстилки.
Про це повідомляє ДСНС у Київській області.
За інформацією рятувальників, радіаційна обстановка на території перебувала під постійним контролем.
"Моніторинг не зафіксував жодних відхилень від природних показників фону", – наголосили у ДСНС.
Уже ввечері 20 липня рятувальникам вдалося зупинити поширення вогню та локалізувати основні осередки займання.
Наразі надзвичайники продовжують роботи з остаточної ліквідації пожежі.