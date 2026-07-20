Радіаційний фон у нормі.

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Фото: ДСНС у Київській області

У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація пожежі

У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація пожежі, яка виникла напередодні через загоряння валежнику та лісової підстилки.

Про це повідомляє ДСНС у Київській області.

За інформацією рятувальників, радіаційна обстановка на території перебувала під постійним контролем.

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"Моніторинг не зафіксував жодних відхилень від природних показників фону", – наголосили у ДСНС.

Уже ввечері 20 липня рятувальникам вдалося зупинити поширення вогню та локалізувати основні осередки займання.

Наразі надзвичайники продовжують роботи з остаточної ліквідації пожежі.