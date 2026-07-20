У Франції від початку року вигоріли майже 40 тисяч гектарів лісів. Затримали понад 100 осіб

Із 2022 року Франція посилила наземні сили пожежогасіння, а також має авіаційний парк із майже 70 літальних апаратів, які використовуються для боротьби з пожежами.

Майже 40 тисяч гектарів лісів та іншої рослинності вигоріли у Франції від початку року внаслідок пожеж. Правоохоронці по всій країні затримали 111 осіб, яких підозрюють у причетності до їх виникнення.

Про це в понеділок повідомив міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нюньєз, пише Le Figaro.

Це значно більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також ця цифра перевищує дані 2022 року, який уже тоді вважався винятковим за масштабами лісових пожеж.

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У неділю у Франції відбулося кілька займань.

Зокрема, у Тріньяку (департамент Луара-Атлантична) вогонь знищив шість житлових будинків. Пожежа охопила близько 20 гектарів у приміській зоні, де для її гасіння залучили два літаки-амфібії.

У Тарадо, на захід від затоки Сен-Тропе близько десяти будинків згоріли, ще приблизно п'ятдесят зазнали пошкоджень. Для боротьби з цією пожежею були задіяні значні авіаційні сили, а саму пожежу наразі вдалося взяти під контроль.

У понеділок метеорологи оголосили про високий рівень небезпеки лісових пожеж у 27 департаментах, а ще шість департаментів перебувають під помаранчевим рівнем попередження через спеку.

Ця ситуація є наслідком поєднання кількох несприятливих факторів: надзвичайно сильна посуха, велика кількість рослинності після рясних опадів наприкінці 2025 року, а також часті вітри. Через це рослинність дуже швидко висихає, і пожежі поширюються надзвичайно стрімко.

Станом на 20 липня по всій Франції затримано 111 осіб, яких підозрюють у підпалах. Значна частина з них уже визнала свою провину.

Лоран Нюньєз нагадав, що дев'ять із десяти пожеж виникають через людський фактор: навмисні підпали або необережність.

Із 2022 року Франція посилила наземні сили пожежогасіння, а також має авіаційний парк із майже 70 літальних апаратів, які використовуються для боротьби з пожежами.