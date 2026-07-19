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Reuters: Президент Лівану представить Трампу план роззброєння "Хезболли"

Також план стосується виведення ізраїльських військ із півдня Лівану.

Reuters: Президент Лівану представить Трампу план роззброєння "Хезболли"
Удари Ізраїлю по Лівану, ілюстративне фото

Президент Лівану Жозеф Аун відвідає Білий дім, де представить президенту США Дональду Трампу план із роззброєння підтримуваного Іраном угруповання "Хезболла" та виведення ізраїльських військ із півдня Лівану.

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч Жозефа Ауна та Дональда Трампа запланована на 21 липня. Аун стане першим президентом Лівану майже за 20 років, який відвідає Білий дім.

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Переговори відбудуться на тлі напруженої ситуації в регіоні. Ізраїльські війська продовжують контролювати частину півдня Лівану, сотні тисяч людей залишаються вимушеними переселенцями, а угруповання "Хезболла" відмовляється від прямих переговорів з Ізраїлем.

За інформацією Reuters, президент Лівану має намір передати Трампу письмовий план щодо поетапного роззброєння "Хезболли". Також він проситиме президента США використати свій вплив, аби домогтися виконання домовленостей між Ліваном та Ізраїлем, укладених 26 червня за посередництва США.

Ці домовленості передбачають роззброєння "Хезболли", поступове виведення ізраїльських військ із території Лівану та створення умов для нормалізації відносин між двома країнами.

За словами одного з ліванських чиновників, Жозеф Аун вважає, що саме Дональд Трамп має достатній політичний вплив, щоб сприяти відновленню суверенітету Лівану.

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