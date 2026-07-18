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У Німеччині працівник залізниці через бійку з п’яним пасажиром випав із поїзда, який рухався на швидкості 120 км/год

Постраждалого чоловіка доправили до лікарні у критичному стані. Підозрюваного порушника затримано.

У Німеччині працівник залізниці через бійку з п’яним пасажиром випав із поїзда, який рухався на швидкості 120 км/год
Поїзд Deutsche Bahn (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

У Німеччині співробітник служби безпеки Deutsche Bahn опинився у критичному стані після того, як випав із поїзда, що рухався зі швидкістю близько 120 км/год. Інцидент стався ввечері 17 липня на ділянці між Оффенбургом і Карлсруе, повідомляє DW.

За даними прокуратури та поліції, конфлікт виник після перевірки квитків. Пасажир, який, імовірно, перебував у стані алкогольного сп'яніння, словесно образив двох співробітників служби безпеки. Під час сутички двері вагона відчинилися, і 26-річний працівник випав із поїзда.

Причина відкриття дверей поки що невідома. Правоохоронці зазначають, що малоймовірно, що це сталося через удар людини. Потяг направили на технічну експертизу. Низка німецьких ЗМІ припускає, що під час боротьби міг пошкодитися елемент висувної сходинки, через що під дверима утворився отвір. Однак офіційного підтвердження цієї версії немає.

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Постраждалий перебуває у критичному стані. Прокуратура не розголошує подробиць щодо його стану. За інформацією Die Welt, чоловік має болгарське громадянство.

Підозрюваного затримали безпосередньо в поїзді. Ним виявився 36-річний громадянин Німеччини.

Як зазначає DW, це вже не перший подібний випадок. У лютому 2026 року безквитковий пасажир смертельно побив кондуктора після вимоги залишити потяг. Нападника згодом засудили до десяти років позбавлення волі.

Голова профспілки залізничників і транспортників EVG у федеральній землі Баден-Вюртемберг Мануель Амбергер заявив, що новий інцидент свідчить про небезпечне зростання кількості словесних і фізичних нападів на працівників залізниці. За його словами, той факт, що співробітник після звичайної перевірки квитків тепер бореться за життя, викликає шок і обурення.

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