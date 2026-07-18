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Цього тижня три регіони отримали енергообладнання на майже 1 млн євро від Данії, Німеччини та Швеції

Найбільше обладнання отримала Миколаївщина від Німеччини. 

Цього тижня три регіони отримали енергообладнання на майже 1 млн євро від Данії, Німеччини та Швеції
ілюстративне фото
Фото: Укренерго

Упродовж цього тижня три українські регіони отримали енергообладнання на майже 1 млн євро від Данії, Німеччини та Швеції.

Про це прозвітували в Міненерго.

Завдяки внескам міжнародних партнерів у Фонд підтримки енергетики України області отримали критично важливе обладнання для відновлення та зміцнення своєї енергетичної інфраструктури.

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Миколаївщина завдяки підтримці німецького банку розвитку (KfW) від імені Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини отримала енергетичне обладнання на майже €800 тис.

Дніпропетровщина за підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку та співробітництва, Sida, отримала енергетичне обладнання на понад €166 тис.

Харківщина завдяки внеску Міністерства закордонних справ Данії отримала енергетичне обладнання на майже €20 тис.

«Кожна така поставка - це внесок у відновлення та зміцнення української енергосистеми, підвищення її стійкості до російських атак і забезпечення надійного енергопостачання для населення та підприємств», – зазначили у міністерстві. 

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