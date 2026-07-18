Франція та Німеччина домовилися розробити європейського конкурента Palantir

Франція та Німеччина домовилися вивчити можливість створення альтернативи військовому програмному забезпеченню американської компанії Palantir, оскільки європейські країни прагнуть зменшити свою залежність від США.

Про це пише Politico.

У червні французька служба внутрішньої розвідки оголосила про припинення контракту з американським гігантом у сфері програмного забезпечення для спостереження. Водночас німецька розвідувальна служба також віддала перевагу французькій компанії ChapsVision, а не Palantir.

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У спільній декларації, оприлюдненій у п'ятницю після переговорів канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Франції Емманюеля Макрона, зазначено, що країни для зміцнення суверенітету у сфері даних «розглянуть можливість створення європейської суверенної цифрової інфраструктури, яка враховуватиме рішення обох країн у галузях безпеки даних, штучного інтелекту та хмарних технологій».

Як приклад у документі наведено французьку платформу Arcadia, а також «порівнювані німецькі рішення». Французькі збройні сили активно просувають Arcadia, платформу військового управління та командування на основі штучного інтелекту, як альтернативу програмному забезпеченню Maven компанії Palantir, яке також використовується НАТО. Водночас один із високопоставлених командувачів Альянсу нещодавно заявив виданню POLITICO, що справжньої європейської альтернативи Palantir поки що не існує.

У декларації не згадали програму FCAS – проблемний франко-німецько-іспанський проєкт зі створення винищувача нового покоління. Натомість Франція та Німеччина оголосили про намір розробити «європейський стандарт спільного ведення бойових дій», який дозволить винищувачам, бойовим безпілотникам та іншим літальним апаратам, створеним різними країнами, взаємодіяти та виконувати спільні бойові завдання.

Щодо проєкту MGCS, франко-німецького проєкту, який має в перспективі замінити німецькі танки Leopard 2 та французькі Leclerc мережею пілотованих і безпілотних бойових машин, уряди двох країн домовилися започаткувати дослідницьку програму.

Вона охоплюватиме розробки у сферах автономного керування, сенсорних систем і мережевого об'єднання техніки на полі бою. Початковою метою стане створення демонстраційного зразка, який підтвердить життєздатність концепції.

Франція та Німеччина також співпрацюватимуть із Великою Британією, щоб вивчити можливості кооперації у сфері далекобійних ракет. У декларації згадується технологія, яка потенційно дозволить створити ракети з дальністю польоту до 2 500 кілометрів. Три країни також проаналізують можливості, які може запропонувати франко-німецька компанія ArianeGroup.

У космічній сфері Париж і Берлін пообіцяли поглибити співпрацю щодо розвідувальних супутників і ширше використовувати європейські ракети-носії, зокрема Ariane 6, для виведення на орбіту військового обладнання.

Крім того, Франція та Німеччина підтвердили підтримку виходу виробника бронетехніки KNDS на фондову біржу за умови сприятливої ринкової ситуації та згоди урядів обох країн.