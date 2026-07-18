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Парламент Японії вніс зміни до порядку успадкування престолу імператора

Але це не популярний в народі крок до зняття заборони на жіноче правління.

Парламент Японії вніс зміни до порядку успадкування престолу імператора
Імператор Нарухіто і його дружина Масако
Фото: EPA/UPG

Японський парламент змінив закон, що регулює успадкування титулу імператора, додавши у нього запобіжні заходи на випадок переривання чоловічої лінії.

Як пише Deutsche Welle, депутати дозволили додати у список спадкоємців чоловіків, які мають віддалені родинні зв'язки з чинним імператором Нарухіто. Йдеться про представників родин, чиї генеалогічні дерева сходяться з династією близько 30 поколінь тому, у XV столітті.

Цей крок не відповідає суспільним настроям. Згідно з опитуваннями, більшість японців хочуть скасування заборони на жіноче правління. У імператора Нарухіто є лиша одна донька Айко, яка є дуже популярною в народі, але за чинними законами не може стати імператрицею.

Станом на зараз у династії залишається лише один чоловік, молодший за 60 років - це син брата імператора Хісахіто. Якщо він не матиме сина-спадкоємця, чоловіча лінія імператорського роду остаточно перерветься.

Проти жіночого імператорства, як не дивно, виступає перша жінка-прем'єр в історії Японії Санае Такаїчі. 

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