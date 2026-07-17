​Греція опинилася під тиском союзників через потребу України у ракетах для Patriot

Наразі обговорюють варіант, за якого Афіни продадуть ці ракети Норвегії, а вже вона доправить їх до Києва.

Країни НАТО і ЄС продовжують чинити тиск на Грецію, вимагаючи передати Україні засоби протиповітряної оборони Patriot.

Зокрема, мова йде про ракети із систем, які перебувають на озброєнні Повітряних сил Греції, передає Ekathimerini.

Україна надіслала запит на отримання до 200 ракет PAC-2 із грецьких батарей Patriot. Українські фахівці оцінюють, що частина цих ракет, після 23 років служби в грецькій армії, вже наближається до завершення свого терміну експлуатації.

Цей запит з'явився після того, як попередні переговори щодо можливої передачі Україні кількох із шести грецьких батарей Patriot завершилися безрезультатно. Хоча деякі союзники вважають, що Греція могла б поділитися частиною своїх комплексів, зараз українська сторона зосередилася саме на запасах ракет, а не на самих системах.

Для здійснення такої передачі необхідно, щоб ракети визнали придатними для використання, але не обов'язковими для поточної оборони самої Греції. Наразі обговорюють варіант, за якого Афіни продадуть ці ракети Норвегії, а вже вона доправить їх до Києва. Проте грецька сторона поки що не дала жодних сигналів про те, що ухвалить позитивне рішення.

Грецькі посадовці аргументують свою позицію тим, що країна вже робить вагомий внесок у спільну безпеку союзників. Як приклад вони наводять розгортання своєї батареї Patriot у Саудівській Аравії для захисту критичної інфраструктури нафтопереробних заводів. Також в Афінах нагадують, що раніше вже підтримали Україну, передавши їй ракети Sea Sparrow та Crotale, коли у цих систем завершувався термін експлуатації в грецьких збройних силах.