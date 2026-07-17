Росія завдала ракетного удару по житловому сектору на Одещині

Пошкоджено гаражне приміщення та два легкові автомобілі.

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Увечері 17 липня російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору в Одеському районі.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено гаражне приміщення та два легкові автомобілі.

Станом на цей час інформації про постраждалих немає.

На місці ворожого удару працюють усі профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки та фіксують завдані руйнування.