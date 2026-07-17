Росія завдала ракетного удару по житловому сектору на Одещині

Увечері 17 липня російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору в Одеському районі.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено гаражне приміщення та два легкові автомобілі.
Станом на цей час інформації про постраждалих немає.
На місці ворожого удару працюють усі профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки та фіксують завдані руйнування.
- Внаслідок денної атаки росіян по Одесі загинув чоловік 60 років. У попередні дні окупанти також посилили атаки по Одесі. Сьогодні вночі вони вбили в місті двох людей. Росія обстрілює Одесу по кілька разів на добу.