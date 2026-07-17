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Росія завдала ракетного удару по житловому сектору на Одещині

Пошкоджено гаражне приміщення та два легкові автомобілі.

Росія завдала ракетного удару по житловому сектору на Одещині
Наслідки атаки проти Одеської області
Фото: ДСНС України в Telegram

Увечері 17 липня російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору в Одеському районі. 

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено гаражне приміщення та два легкові автомобілі.

Станом на цей час інформації про постраждалих немає.

На місці ворожого удару працюють усі профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки та фіксують завдані руйнування.

  • Внаслідок денної атаки росіян по Одесі загинув чоловік 60 років. У попередні дні окупанти також посилили атаки по Одесі. Сьогодні вночі вони вбили в місті двох людей. Росія обстрілює Одесу по кілька разів на добу.
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