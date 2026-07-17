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Росіяни за день вбили двох жителів Херсонщини, ще 12 людей поранені

Ворог бив зі ствольної артилерії та безпілотниками.

Росіяни за день вбили двох жителів Херсонщини, ще 12 людей поранені
Ліквідація наслідків атаки у Херсоні
Фото: ДСНС

Упродовж 17 липня російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської області зі ствольної артилерії та атакували цивільних за допомогою безпілотників. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 12 отримали поранення. 

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, станом на 17:30 внаслідок російської агресії загинули дві жінки. Вранці у Херсоні під час артилерійського обстрілу смертельні поранення отримала 69-річна місцева жителька.

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Пізніше в обласному центрі російські військові атакували місто ударним безпілотником. Від отриманих травм загинула 70-річна жінка. Також поранення дістали шестеро людей, серед яких співробітник ДСНС.

Ще шестеро цивільних постраждали внаслідок атак російських дронів у Херсоні, Приозерному, Хрещенівці та Нововоронцовці.

Крім того, через російські обстріли пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, складське приміщення, а також приватний автотранспорт.

За фактами воєнних злочинів прокурори розпочали досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України.

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