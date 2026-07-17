Зеленський анонсував спеціальну Ставку за участі командирів корпусів і основних виробників зброї

Офіс Президента готує спеціальну Ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті.

Про це повідомив Володимир Зеленський після доповіді бойових командирів про ситуацію на найбільш інтенсивних напрямках фронту.

Президент провів зустрічі з командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ Робертом Бровді, командиром 1-го корпусу НГУ «Азов» Денисом Прокопенком, командиром 2-го корпусу НГУ «Хартія» Ігорем Оболєнським, заступником командувача ДШВ ЗСУ Андрієм Ткачуком і тимчасовим виконувачем обовʼязків командира 19-го армійського корпусу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ Валерієм Скредом.

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«Командири доповіли по ситуації на передовій, знищенню сил окупанта й ключових аспектах постачання для наших підрозділів. Українська оборона залишається активною, повністю виконуються визначені завдання для напрямків. Зосередилися на потребі у більш масштабному постачанні дронів, які застосовуються на оперативній глибині. Обговорили проблематику виробництва й постачання дронів на оптоволокні. Була відзначена результативність програми справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами. Ця програма функціонує з грудня минулого року й буде продовжуватись», - запевнив Зеленський.

Він відзначив досвід «Хартії» в залученні іноземних добровольців і наголосив, що це треба масштабувати на інші підрозділи.

Також відбулася зустріч глави держави з командиром 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ Андріяєм Білецьким.

Білецький доповів про ситуацію на фронті на Харківщині та Донеччині, можливі кроки росіян і завдання у захисті.