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ЄС запровадив санкції проти виробників компонентів для російських дронів після ударів по Києву

До санкційного списку внесли одну фізичну особу та п'ять компаній.

ЄС запровадив санкції проти виробників компонентів для російських дронів після ударів по Києву
Фото: rada.gov.ua

Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти шести представників російського військово-промислового комплексу у відповідь на продовження російської агресії проти України, зокрема смертельні удари по Києву в ніч на 1 та 5 липня 2026 року.

До санкційного списку внесли одну фізичну особу та п'ять компаній, які входять до групи ABS Electro. За даними Ради ЄС, ці підприємства розробляють і виробляють електронні та радіоелектронні компоненти, необхідні для виготовлення безпілотників.

У ЄС зазначили, що компанії сприяють створенню систем, які підвищують стійкість російських безпілотників типу Shahed і «Герань» до засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, частина підприємств виробляє автоматизовані системи управління для енергетичного сектору РФ, який є одним із ключових джерел доходів російського бюджету.

Під персональні санкції потрапила голова ради директорів групи ABS Electro Ірина Харісова, яка також очолює кілька компаній, що входять до цієї групи.

Санкції передбачають замороження активів, заборону на надання коштів чи економічних ресурсів підсанкційним особам і компаніям, а також заборону на в'їзд до країн Європейського Союзу для фізичних осіб зі списку.

У Раді ЄС наголосили, що нові обмеження стали відповіддю на ескалацію російських атак проти цивільного населення та інфраструктури України. Також Євросоюз заявив про готовність і надалі посилювати тиск на Росію шляхом ухвалення нових санкцій.

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