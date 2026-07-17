Російський дрон атакував Хрещенівку на Херсонщині, є поранений

Російські війська атакували дроном Хрещенівку Нововоронцовської громади Херсонщини. Поранено цивільного.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 12:40 російські загарбники атакували дроном Хрещенівку Нововоронцовської громади", – ідеться у повідомленні.
Під ворожий удар потрапив 41-річний чоловік, який їхав на скутері. У нього діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні. Його стан – середнього ступеня тяжкості.
- У Херсонській області вчора російські війська поранили вісьмох людей. Також померла літня жінка, яка зранку постраждала через російський обстріл будинку у Корабельному районі Херсона.