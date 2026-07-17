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Восьмеро мешканців Херсонщини поранені Росією вчора

Також померла літня жінка, яка зранку постраждала через російський обстріл будинку у Корабельному районі Херсона. 

Восьмеро мешканців Херсонщини поранені Росією вчора
Ліквідація наслідків атаки у Херсоні
Фото: ДСНС

У Херсонській області вчора російські війська поранили вісьмох людей. Також померла літня жінка, яка зранку постраждала через російський обстріл будинку у Корабельному районі Херсона. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Степанівка, Інженерне, Комишани, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Кізомис, Микільське, Токарівка, Іванівка, Берислав, Сагайдачне, Урожайне, Петропавлівка, Борозенське, Нововоскресенське, Шевченківка, Нововоронцовка, Хрещенівка, Новосілка, Нова Кам'янка, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Томарине, Федорівка, Високе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, автівки швидкої, автобуси та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 10 людей. Прокудін нагадав, що якщо люди хочуть виїхати до більш безпечних місць, варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

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