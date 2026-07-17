Вночі зафіксували влучання двох ракет і восьми дронів ворога. ППО знешкодила 120 цілей

У ніч на 17 липня російська армія атакувала Україну ракетами різних типів та 130 безпілотниками. ППО знешкодила 120 цілей. Зафіксовано влучання двох ракет і 8 дронів у семи місцях, а ще у 5 локаціях впали уламки. Крім того, протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Там розповіли, що у ніч на 17 липня (з 18:00 16 липня) противник атакував однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із ТОТ АР Крим, 7 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ АР Крим та 130 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема і реактивними, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Орел у Росії, Донецьк -ТОТ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – повідомили у Повітряних силах.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 17 липня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.