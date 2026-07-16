Окупанти вдарили КАБами по околиці Сум

Росіяни завдали чотирьох ударів КАБами. Є влучання у приватному секторі. Попередньо пошкоджено близько 10 домоволодінь.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

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Є влучання у приватному секторі.

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