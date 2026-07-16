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Окупанти вдарили КАБами по околиці Сум

Є влучання у приватному секторі.

Окупанти вдарили КАБами по околиці Сум
Ілюстративне фото
Фото: 24tv.ua

Ввечері 16 липня окупанти атакували околиці Сум. Є пошкодження.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Росіяни завдали чотирьох ударів КАБами. Є влучання у приватному секторі. Попередньо пошкоджено близько 10 домоволодінь.

На місці триває рятувальна операція. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

  • Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 26 населених пунктів Сумської області. Троє людей загинули, понад тридцять – травмовані. У Сумській громаді сьогодні, 16 липня, День жалоби.
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