Окупанти вдарили КАБами по околиці Сум

Ввечері 16 липня окупанти атакували околиці Сум. Є пошкодження.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Росіяни завдали чотирьох ударів КАБами. Є влучання у приватному секторі. Попередньо пошкоджено близько 10 домоволодінь.
На місці триває рятувальна операція. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
- Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 26 населених пунктів Сумської області. Троє людей загинули, понад тридцять – травмовані. У Сумській громаді сьогодні, 16 липня, День жалоби.