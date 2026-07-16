Росіяни вдарили дроном по Харкову: є постраждалий

Росіяни вдарили «шахедом» по Холодногірському району Харкова. Внаслідок атаки постраждав чоловік ,
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.
Влучання сталося на березі річки.
50-річний чоловік постраждав через атаку. У нього осколкове поранення.
Медики надають всю необхідну допомогу.
Також внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджено цивільне авто. Екстрені служби працюють на місці влучання.
- Через російську агресію на Харківщині постраждали 19 людей, зокрема дитина. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 23 населені пункти області.