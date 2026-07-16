Росіяни вдарили дроном по Харкову: є постраждалий

Атака сталась в Холодногірському районі.

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Росіяни вдарили «шахедом» по Холодногірському району Харкова. Внаслідок атаки постраждав чоловік ,

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Влучання сталося на березі річки.

50-річний чоловік постраждав через атаку. У нього осколкове поранення.

Медики надають всю необхідну допомогу.

Також внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджено цивільне авто. Екстрені служби працюють на місці влучання.