Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили дроном по Харкову: є постраждалий

Атака сталась в Холодногірському районі.

Росіяни вдарили дроном по Харкову: є постраждалий
Фото: Пресслужба ДСНС

Росіяни вдарили «шахедом» по Холодногірському району Харкова. Внаслідок атаки постраждав чоловік , 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Влучання сталося на березі річки. 

50-річний чоловік постраждав через атаку. У нього осколкове поранення.

Медики надають всю необхідну допомогу. 

Також внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджено цивільне авто. Екстрені служби працюють на місці влучання.

  • Через російську агресію на Харківщині постраждали 19 людей, зокрема дитина. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 23 населені пункти області.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies