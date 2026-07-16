Через атаки росіян на Харківщині постраждали 19 людей

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Через російську агресію на Харківщині постраждали 19 людей, зокрема дитина. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 23 населені пункти області.

За даними начальника ОВА Олега Синєгубова, у обласному центрі постраждали 9 людей, зокрема 16-річний хлопець.

В с. Юріївка Великобурлуцької громади поранені 33-річний і двоє 52-річних чоловіків, а у с. Гусинка Кіндрашівської громади отримали травми жінки 59 і 77 років та 90-річний чоловік. В сел. Шевченкове зазнали поранень 66-річна жінка і 64-річний чоловік, а у Богодухові постраждав 57-річний чоловік.

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Ворог атакував КАБ і БпЛА Київський, Немишлянський, Шевченківський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 КАБ;

5 БпЛА типу «Герань-2»;

11 БпЛА типу «Молнія»;

12 fpv-дронів;

44 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, адміністративно-виробничу будівлю, виробничий ангар, аптечний склад, господарчу споруду, цивільне підприємство, кінотеатр, тенісні корти, 7 автомобілів.

У Богодухівському районі пошкоджено АЗС (с. Губарівка), приватний будинок, 4 автомобілі (м. Богодухів), адмінбудівлю, медичний заклад (сел. Золочів), приватний будинок у с. Одноробівка та приватний будинок і господарчі споруди у с. Клинова-Новоселівка.

У Куп’янському районі пошкоджений автомобіль енергетиків в с. Юріївка, 2 автомобілі у с. Гусинка та сел. Великий Бурлук, багатоквартирний будинок в с. Мирне і багатоквартирний будинок, 5 приватних будинків, цивільне підприємство в сел. Шевченкове.

В Ізюмському районі пошкоджено 15 приватних будинків, комунальне підприємство, електромережі (с. Оскіл), комбайн (м. Ізюм), будівлю навчального закладу (с. Бугаївка).

У Харківському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Дергачі) та багатоквартирний будинок (сел. Слатине).

У Лозівському районі пошкоджено електромережі (с. Нововолодимирське);

У Чугуївському районі пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок, гараж (с. Гонтарівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 213 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 45 953 людини.