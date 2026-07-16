Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
ГоловнаСуспільствоВійна

Через атаки росіян на Харківщині постраждали 19 людей

Ворог атакував 24 населені пункти області. 

Через атаки росіян на Харківщині постраждали 19 людей
Ліквідація наслідків російських атак на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Через російську агресію на Харківщині постраждали 19 людей, зокрема дитина. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 23 населені пункти області.

За даними начальника ОВА Олега Синєгубова, у обласному центрі постраждали 9 людей, зокрема 16-річний хлопець.

В с. Юріївка Великобурлуцької громади поранені 33-річний і двоє 52-річних чоловіків, а у с. Гусинка Кіндрашівської громади отримали травми жінки 59 і 77 років та 90-річний чоловік. В сел. Шевченкове зазнали поранень 66-річна жінка і 64-річний чоловік, а у Богодухові постраждав 57-річний чоловік.

Реклама

Ворог атакував КАБ і БпЛА Київський, Немишлянський, Шевченківський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 3 КАБ;
  • 5 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 11 БпЛА типу «Молнія»;
  • 12 fpv-дронів;
  • 44 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. 

У Харкові пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, адміністративно-виробничу будівлю, виробничий ангар, аптечний склад, господарчу споруду, цивільне підприємство, кінотеатр, тенісні корти, 7 автомобілів. 

У Богодухівському районі пошкоджено АЗС (с. Губарівка), приватний будинок, 4 автомобілі (м. Богодухів), адмінбудівлю, медичний заклад (сел. Золочів), приватний будинок у с. Одноробівка та приватний будинок і господарчі споруди у с. Клинова-Новоселівка.

У Куп’янському районі пошкоджений автомобіль енергетиків в с. Юріївка, 2 автомобілі у с. Гусинка та сел. Великий Бурлук, багатоквартирний будинок в с. Мирне і багатоквартирний будинок, 5 приватних будинків, цивільне підприємство в сел. Шевченкове.

В Ізюмському районі пошкоджено 15 приватних будинків, комунальне підприємство, електромережі (с. Оскіл), комбайн (м. Ізюм), будівлю навчального закладу (с. Бугаївка). 

У Харківському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Дергачі) та багатоквартирний будинок (сел. Слатине). 

У Лозівському районі пошкоджено електромережі (с. Нововолодимирське); 

У Чугуївському районі пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок, гараж (с. Гонтарівка). 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 213 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 45 953 людини.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies