Єлізаров подав у відставку з посади заступника командувача Повітряних сил і військової служби

Полковник Павло Єлізаров (Лазарь) написав рапорт про звільнення з посади заступника командувача Повітряних Сил. У дописі в Facebook він аргументував це рішення звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Єлізаров написав, що просить звільнити його у зв'язку зі звільненням міністра оборони України Михайла Федорова, ініціатора стратегічних реформ у галузі протиповітряної оборони країни, блокування яких спричинить численні жертви. Підставою для розірвання контракту і звільнення з військової служби він назвав сімейні обставини.

«Бажання продовжувати військову службу у Збройних Силах не висловлюю. Проходити військову службу у військовому резервів за відповідною військово-обліковою спеціальністю не бажаю», – сказав він.

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Лазарь є творцем ефективного дронового підрозділу Lasar`s Group. Воювати почав в складі бригади ТрО на початку повномасштабного вторгнення. З травня 2022 почав використовувати дрон для виконання бойових завдань, а восени того ж року підрозділ Лазаря увійшов до НГУ як спецзагін. З 5 пілотів «Група Лазаря» розрослася до понад тисячі.

Контекст

Після призначення в січні Михайла Федорова міністром оборони Павло Єлізаров став заступником командувача Повітряних сил, відповідальним за малу ППО. Його завдання – трансформувати використання перехоплювачів, роботу мобільних вогневих груп та інших підрозділів таким чином, щоб це було ефективно на сто відсотків.

За цей період відсоток збиття ворожих дронів зріс і склав понад 90 %.