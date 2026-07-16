Фото: Зоряна Стельмах Мітинг проти відставки Федорова

У Києві біля театру імені Івана Франка зібрався мітинг проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони, передає кореспондентка LB. Початок акції був запланований на 9:00, за попередньою оцінкою, прийшла понад тисяча людей.

З закликом вийти на протест учора виступив ветеран Дмитро Козятинський, який закликав до мітингів поблизу Офісу президента рік тому, коли влада намагалася позбавити НАБУ і САП незалежності й підпорядкувати їх генпрокурору. Тоді протест переміг: влада зрештою була змушена скасувати ухвалені зміни.

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Фото: Зоряна Стельмах Мітинг проти відставки Федорова

На думку Козятинського, міністра оборони зняли під час впровадження ним ефективних реформ. Допис з закликом доєднуватися до протесту він розмістив у соцмережах.

«Ми ніколи не переможемо росію, поки в нашій армії та наших міністерствах царюють такий самий тотальний нафталін і корупція. Закликаю всіх небайдужих вийти завтра о 9:01 на площу Франка і показати президенту, що ми проти постійних перестановок в уряді та заміни ефективних міністрів на зручних пристосуванців», – сказав він, наголосивши, що протест буде мирним.

Друзі, неможливо більше терпіти те, що відбувається з нашим урядом. Міністра оборони знімають з посади під час ефективних (нарешті!) реформ, замінюючи його на людину, при якій про будь-які реформи можна буде забути.



Ми ніколи не переможемо росію, поки в нашій армії та наших… pic.twitter.com/xGKHjO9OSq — Дімасик вже не в ЗСУ (@deemasseek) July 15, 2026

Акції протесту зібралися й в інших містах.

Звільнення Михайла Федорова

Вдень неділі, 12 липня, президент Володимир Зеленський повідомив про несподіване рішення оновити уряд. Він сказав, що запропонував прем'єрці Юлії Свириденко нову посаду, пов'язану з одним з ключових партнерів. Того ж дня джерела LB повідомили, що міністру оборони Михайлу Федорову в оновленому Кабміні місця може не знайтися. Федоров став міністром оборони сім місяців тому, в січні. Замість нього президент, за чиєю квотою робиться подання міністра оборони, розглядав кандидатуру керівника міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка.

У вівторок Верховна Рада проголосувала за відставку Свириденко та її уряду. У середу кандидат на посаду прем'єра Сергій Корецький провів зустріч із фракцією «Слуга народу» й окремо іншими фракціями. Ще вдень 15 липня президент повідомив, що не вирішив, чи висуватиме Федорова кандидатом ще раз. Він сказав, що ввечері має провести зустріч із ним та керівництвом армії, а потім – з фракцією СН.

За результатами зустрічі Федоров покидає посаду. Джерела LB у фракції розповіли, що президент назвав конфлікт Федорова з армією причиною його відставки.

Федоров підтвердив, що завершує роботу на посаді міністра оборони. Станом на ранок 16 липня подання нового кандидата від президента не було.