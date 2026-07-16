У Миколаївській області через атаки РФ загинули двоє чоловіків

Пошкоджені два судна, склади, автотехніка та АЗС.

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У Миколаївській області вчора росіяни вбили двох чоловіків: 61-річного та 65-річного. У області пошкоджені два судна, склади, автотехніка та АЗС.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Віталій Кім.

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера», і через удар по портовій інфраструктурі Миколаївського району загинув 61-річний чоловік. Пошкоджені два цивільні судна.

Внаслідок атаки БпЛА типу «Shahed/Гербера» на сільськогосподарське підприємство у Новобузькій громаді загинув 67-річний чоловік. Також поранення отримав 65-річний чоловік, його госпіталізували. На ранок стан потерпілого тяжкий, але стабільний.

Пошкоджені складські приміщення та автомобільну техніку.

Ввечері ворог атакував Очаківську громаду Миколаївського району ударним дроном, попередньо – типу «Ланцет». Пошкоджена будівля АЗС. Там постраждалих немає.