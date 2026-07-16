"Ворог радіє": Бескрестнов "Флеш" підтвердив завершення роботи в Міноборони

Відомий український спеціаліст з радіотехнологій, блогер та військовослужбовець Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що від середи більше не є радником міністра оборони України.

У Telegram він вибачився перед виробниками та розробниками безпілотних та радіотехнологій, що віднині не може їм допомогти на урядовому рівні. За словами Бескрестнова, бути в команді міністра Михайла Федорова було для нього честю, і він мав ще чимало планів та ідей на майбутнє.

"Флеш" висловив розчарування щодо того, що більше не зможе аналізувати дії ворога та прогнозувати наступні кроки росіян через відсутність доступів до систем. Він також озвучив спостереження, що росіяни радіють тому факту, що його більше не буде у Міноборони.

"Настрій жахливий. Але свій шлях я не кину і далі захищатиму країну і допомагатиму військовим побратимам", - підкреслив Бескрестнов.