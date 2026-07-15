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ВАКС призначив 9 років позбавлення волі ексдиректору ДП МВС та його заступнику

Суд також стягнув з обвинуваченого на користь ДП МВС України «Інформ-Ресурси» 16,7 млн грн завданих збитків.

ВАКС призначив 9 років позбавлення волі ексдиректору ДП МВС та його заступнику
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

ВАКС оголосив вирок ексдиректору державного підприємства МВС та його заступнику.

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді.

"Суд визнав колишнього директора державного підприємства Міністерства внутрішніх справ «Інформ-Ресурси» винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357 КК України", - йдеться в повідомленні.

Йому призначене позбавлення волі на строк 9 років з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки. Суд також призначив йому штраф у розмірі 17 000 гривень та конфіскацію всього належного йому на праві власності майна.

ВАКС також частково задовольнив цивільний позов прокурора САП та стягнув з обвинуваченого на користь ДП МВС України «Інформ-Ресурси» 16,7 млн грн завданих збитків.

У державну власність повернуто нерухоме майно та земельну ділянку в центрі Києва, ринкова вартість яких становить 187,5 млн грн.

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