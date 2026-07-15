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"Радіо Свобода": Росія перекидає системи ППО з Арктики для захисту від українських дронів

На окремих позиціях залишилися лише мінімальні засоби протиповітряної оборони.

"Радіо Свобода": Росія перекидає системи ППО з Арктики для захисту від українських дронів
Фото: Telegram/МинОбороны России

Росія передислоковує системи протиповітряної оборони з ключових військових об'єктів на Крайній Півночі до інших регіонів країни для протидії ударам українських безпілотників. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на аналіз супутникових знімків.

За даними журналістів, Кремль вивів частину підрозділів із кількох стратегічних об'єктів, які раніше охоронялися зенітними ракетними комплексами С-300 та С-400. На окремих позиціях залишилися лише мінімальні засоби протиповітряної оборони.

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Навколо авіабази "Рогачово" на архіпелазі Нова Земля більшість систем ППО була вивезена з ракетної бази, яка функціонувала там із 2015 року.

Професорка Норвезького інституту оборонних досліджень Катажина Зиск вважає, що скорочення кількості засобів ППО на далекій півночі свідчить про дедалі більший розрив між кількістю стратегічних об'єктів, які Росія має захищати, та наявними ресурсами – пусковими установками, ракетами-перехоплювачами й підготовленими військовими.

Водночас експертка наголошує, що це не означає повну відсутність протиповітряного захисту в регіоні. За її словами, Росія, ймовірно, не очікує найближчим часом масштабної атаки на арктичному напрямку і тому вважає допустимим послаблення оборони.

За оцінками дослідників, які аналізують відкриті джерела, після початку повномасштабного вторгнення в Україну близько 60% комплексів С-300 і С-400 були передислоковані з місць довоєнного базування. Найбільш захищеними залишаються райони розташування шахт міжконтинентальних балістичних ракет та аеродромів стратегічної авіації.

Крім того, супутникові знімки свідчать про скорочення кількості систем ППО навколо Северодвінська, де розташовані підприємства з будівництва та ремонту російських атомних підводних човнів. За даними журналістів, із цього району зникли близько двох десятків комплексів С-300 і С-400.

Видання The Barents Observer також повідомляє, що місце передислокації однієї із систем вдалося встановити після загибелі командира комплексу С-400 Володимира Спиридонова. За інформацією видання, офіцер загинув у Криму у квітні 2024 року, а згодом був похований у Северодвінську.

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