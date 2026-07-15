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У Генштабі ЗСУ спростовують інформацію про аудит із нібито перевитратами на 300 млрд гривень

У 2026 році масштабні аудити в бойових бригадах ЗСУ не проводилися

У Генштабі ЗСУ спростовують інформацію про аудит із нібито перевитратами на 300 млрд гривень
Дмитро Лиховій
Фото: скріншот

У Генеральному штабі ЗСУ заявилм, що інформація про нібито виявлені під час аудиту перевитрати у розмірі 300 млрд гривень не відповідає дійсності. 

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій.

Речник Генштабу наголошує: у 2026 році масштабні аудити в бойових бригадах ЗСУ не проводилися, а поширені в соціальних мережах та окремих медіа повідомлення є маніпулятивною інтерпретацією публікації видання The Economist.

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"За наявною інформацією, масштабні аудити в бойових бригадах Збройних сил України у 2026 році не проводилися", – наголосив Лиховій.

У Генштабі зазначили, що інформація про нібито проведені перевірки та виявлені «перевитрати» не надходила до органів військового управління ЗСУ. Там також підкреслили, що у разі виявлення порушень були б проведені службові перевірки, встановлені відповідальні особи, а матеріали передали б правоохоронним органам.

Речник також звернув увагу, що публікація The Economist не містить тверджень про те, що згаданий аудит став підставою для кадрових рішень або вимог щодо зміни керівництва Збройних сил.

Окремо у Генштабі пояснили механізм забезпечення армії. Генеральний штаб формує потреби війська та визначає їхню пріоритетність, Міністерство оборони планує закупівлі та здійснює контроль, а укладання контрактів, фінансування поставок і контроль за їх виконанням забезпечує державне підприємство "Агенція оборонних закупівель".

Раніше низка медіа повідомила, що новопризначений міністр оборони України Михайло Федоров нібито розпочав роботу з аудиту, який виявив перевитрати на 300 млрд гривень. У Генштабі заявили, що такі висновки не підтверджуються наявними фактами.

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