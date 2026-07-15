Українські оборонні компанії отримають доступ до програм ЄС і грантів на €300 млн

Україна та ЄС підписали відповідні угоди. Наступним кроком має стати ратифікація підписаних угод Верховною Радою. За словами Федорова, участь у європейських програмах дасть змогу масштабувати українські оборонні розробки.

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Україна та Європейський Союз підписали дві угоди, які відкривають українським оборонним компаніям доступ до європейських грантових програм у сфері досліджень, розробок та розширення виробництва. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Документи були підписані під час Форуму оборонної промисловості Україна — ЄС за участю єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса.

Завдяки угодам українські компанії зможуть брати участь у програмах European Defence Fund (EDF), що фінансує оборонні дослідження та розробки, а також European Defence Industry Programme (EDIP), спрямованій на нарощування виробничих спроможностей.

Окремо в межах EDIP передбачено Ukraine Support Instrument із бюджетом €300 млн на підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Із цієї суми €260 млн спрямують на розширення виробництва, а €35,3 млн — на розвиток оборонних інновацій через грантову програму BraveTech EU USI. У межах цієї програми кластер Brave1 надаватиме гранти до €200 тис. для проєктів рівня технологічної готовності TRL4 і вище. Фінансування може покривати до 100% витрат учасників.

За словами Федорова, участь у європейських програмах дасть змогу масштабувати українські оборонні розробки, підтримати стартапи, поглибити співпрацю з європейськими партнерами та інтегрувати оборонні індустрії України й ЄС.

Наступним кроком має стати ратифікація підписаних угод Верховною Радою, після чого українські компанії зможуть повноцінно долучитися до нових механізмів фінансування.