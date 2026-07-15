Водночас він припустив, що таке обладнання може встановлюватися як за згодою білоруської влади, так і без її відома.

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов припустив, що російські війська могли знову використати ретранслятори на території Білорусі для керування ударним безпілотником під час ранкової атаки на Житомирщину.

За його даними, о 7:11 керований реактивний "Шахед" атакував автозаправну станцію в Малині. Дані українських радіолокаційних станцій свідчать, що дрон спочатку летів уздовж українсько-білоруського кордону, потім дістався Коростеня, після чого змінив курс і попрямував до Малина, де завдав удару. Такий маршрут і маневри, зазначає Бескрестнов, характерні для безпілотників із ручним керуванням через відеоканал.

Він звернув увагу, що відстань від місця атаки до російського кордону становить близько 260 кілометрів, що, на його думку, є надто великою для роботи прямого радіоканалу. Водночас інших "Шахедів", які могли б виконувати роль повітряних ретрансляторів, у цьому районі не фіксували.

Радник Міноборони наголосив, що остаточні висновки щодо способу керування безпілотником мають зробити профільні служби після детального аналізу.

Бескрестнов також зазначив, що Росія зацікавлена в застосуванні "Шахедів" з онлайн-керуванням для ударів по західних регіонах України, однак без наземних ретрансляторів на території Білорусі реалізувати це складно. Водночас він припустив, що таке обладнання може встановлюватися як за згодою білоруської влади, так і без її відома.