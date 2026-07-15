У Харкові російський дрон поцілив у вікно багатоповерхівки

Російський безпілотник поцілив у вікно багатоповерхівки у Харкові.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА.
Удар зафіксували у Київському районі міста.
Минулося без пожежі.
Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.
- Росіяни також вдарили сьогодні дроном по автомобілю у селі Юріївка Великобурлуцької громади. Вибухових поранень зазнали 33-річний і двоє 52-річних працівників. Їм надається медична допомога.
- Вчора окупанти вдарили FPV-дроном по багатоповерхівці у Харкові. Внаслідок атаки є поранений.