У Харкові російський дрон поцілив у вікно багатоповерхівки

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА.

Російський безпілотник поцілив у вікно багатоповерхівки у Харкові.

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Наразі інформації про жертв немає.

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