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У Харкові російський дрон поцілив у вікно багатоповерхівки

Наразі інформації про жертв немає.

У Харкові російський дрон поцілив у вікно багатоповерхівки
Фото: espreso.tv

Російський безпілотник поцілив у вікно багатоповерхівки у Харкові.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА.

Удар зафіксували у Київському районі міста.

Минулося без пожежі. 

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.

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