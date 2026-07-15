Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
ГоловнаПраво

ОГП: у Києві та Харкові викрито схеми оформлення фіктивної інвалідності для ухилення від мобілізації

Правоохоронці провели обшуки у Києві та Харкові за місцями проживання підозрюваних, лікарів та у медустановах.

ОГП: у Києві та Харкові викрито схеми оформлення фіктивної інвалідності для ухилення від мобілізації
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили групу осіб, яких підозрюють в організації незаконної схеми оформлення фіктивної інвалідності для військовозобов’язаних. За свої послуги вони вимагали 20 тисяч доларів. 

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За інформацією слідства, учасники схеми обіцяли клієнтам виготовити підроблені медичні документи та забезпечити позитивне рішення медико-соціальної експертної комісії. Це дозволяло чоловікам, які не мали законних медичних підстав, отримати групу інвалідності та використати її як підставу для уникнення мобілізації.

Реклама

Фото: Офіс генпрокурора

Слідчі встановили, що один із підозрюваних координував діяльність групи та підтримував зв’язок із лікарями. Інший займався пошуком клієнтів, отримував від них кошти та передавав інформацію організатору. Ще один фігурант супроводжував військовозобов’язаних до медичних закладів і сприяв оформленню необхідних документів.

У межах розслідування правоохоронці провели 44 обшуки у Києві та Харкові за місцями проживання підозрюваних, лікарів, а також у медичних установах. Під час слідчих дій вилучили медичну документацію, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, грошові кошти та інші речові докази.

Фото: Офіс генпрокурора

За результатами аналізу вилучених матеріалів встановлено щонайменше 30 осіб, які могли скористатися незаконною схемою оформлення інвалідності.

Трьом учасникам оборудки повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України ("Зловживання впливом"). Двом із них суд уже обрав запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави та цілодобовий домашній арешт. Питання щодо запобіжного заходу для третього підозрюваного наразі вирішується.

Правоохоронці продовжують слідчі дії та перевіряють можливу причетність до незаконної схеми інших осіб, зокрема медичних працівників.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies