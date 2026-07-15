ОГП: у Києві та Харкові викрито схеми оформлення фіктивної інвалідності для ухилення від мобілізації

Правоохоронці провели обшуки у Києві та Харкові за місцями проживання підозрюваних, лікарів та у медустановах.

Правоохоронці викрили групу осіб, яких підозрюють в організації незаконної схеми оформлення фіктивної інвалідності для військовозобов’язаних. За свої послуги вони вимагали 20 тисяч доларів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За інформацією слідства, учасники схеми обіцяли клієнтам виготовити підроблені медичні документи та забезпечити позитивне рішення медико-соціальної експертної комісії. Це дозволяло чоловікам, які не мали законних медичних підстав, отримати групу інвалідності та використати її як підставу для уникнення мобілізації.

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Фото: Офіс генпрокурора

Слідчі встановили, що один із підозрюваних координував діяльність групи та підтримував зв’язок із лікарями. Інший займався пошуком клієнтів, отримував від них кошти та передавав інформацію організатору. Ще один фігурант супроводжував військовозобов’язаних до медичних закладів і сприяв оформленню необхідних документів.

У межах розслідування правоохоронці провели 44 обшуки у Києві та Харкові за місцями проживання підозрюваних, лікарів, а також у медичних установах. Під час слідчих дій вилучили медичну документацію, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, грошові кошти та інші речові докази.

Фото: Офіс генпрокурора

За результатами аналізу вилучених матеріалів встановлено щонайменше 30 осіб, які могли скористатися незаконною схемою оформлення інвалідності.

Трьом учасникам оборудки повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України ("Зловживання впливом"). Двом із них суд уже обрав запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави та цілодобовий домашній арешт. Питання щодо запобіжного заходу для третього підозрюваного наразі вирішується.

Правоохоронці продовжують слідчі дії та перевіряють можливу причетність до незаконної схеми інших осіб, зокрема медичних працівників.