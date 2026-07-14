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На Сумщині затримали ексміліціонера, якого підозрюють у корегуванні російських ударів

Чоловікові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

На Сумщині затримали ексміліціонера, якого підозрюють у корегуванні російських ударів
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала на Сумщині колишнього міліціонера, якого підозрюють у корегуванні ворожих ударів по прикордонні. 

У пресрелізі спецслужби йдеться, що, як з’ясувало розслідування, завдання ворога виконував завербований ФСБ екскерівник слідчого відділу одного з підрозділів розформованої міліції у Шосткінському районі.

У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через свої давні приятельські зв'язки з військовослужбовцем РФ та власні прокремлівські переконання.

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За матеріалами справи, у 2025 році на нього вийшов співробітник управління ФСБ по Брянській області і запропонував збирати розвіддані для ударів РФ по підрозділах Сил оборони на північно-східному прикордонні.

Після інструктажу агент почав відстежувати місця розташування українських військ, насамперед локації укріпрайонів, вогневих позицій та блокпостів. Для збору розвідданих він обходив прикордонну місцевість і завуальовано випитував потрібну йому інформацію у знайомих. Зібрані відомості месенджером передавав російському спецслужбісту для підготовки ударів по регіону керованими авіабомбами та дронами-камікадзе.

Служба безпеки затримала фігуранта, коли він виконував чергове завдання ворога з підготовки удару по прикордонню. У нього вилучили смартфон із доказами роботи на агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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