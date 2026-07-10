Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
ГоловнаПраво

СБУ та Нацпол затримали ще чотирьох учасників нападу на військових і поліцейських у Львові

Серед затриманих – двоє військовослужбовців, один із яких самовільно залишив військову частину.

СБУ та Нацпол затримали ще чотирьох учасників нападу на військових і поліцейських у Львові
СБУ та Нацпол затримали ще чотирьох учасників нападу на військових у Львові
Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з Нацполіцією затримала ще чотирьох учасників нападу на військовослужбовців та правоохоронців, який стався 8 липня у Львові під час проведення заходів оповіщення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними СБУ, серед затриманих – 21-річний і 45-річний жителі Львова, а також двоє 28-річних військовослужбовців, один із яких самовільно залишив військову частину.

Реклама

Слідство встановило, що фігуранти були найбільш активними учасниками інциденту. Вони блокували рух службового автомобіля військових, стрибали на транспортному засобі та пошкодили його.

Наразі затриманим готують повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Одному з військовослужбовців також інкримінують ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби).

Наразі тривають слідчі дії та оперативні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до нападу. Комплексні заходи проводять співробітники СБУ у Львівській області спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Контекст

  • 9 липня СБУ та Нацполіція затримали львів'янина, якого підозрюють у побитті поліцейського під час нападу на військових ТЦК. За даними слідства, 23-річний місцевий мешканець був серед осіб, котрі перевернули службовий автомобіль військових ТЦК.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies