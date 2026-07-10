СБУ та Нацпол затримали ще чотирьох учасників нападу на військових і поліцейських у Львові

СБУ та Нацпол затримали ще чотирьох учасників нападу на військових у Львові

Служба безпеки спільно з Нацполіцією затримала ще чотирьох учасників нападу на військовослужбовців та правоохоронців, який стався 8 липня у Львові під час проведення заходів оповіщення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними СБУ, серед затриманих – 21-річний і 45-річний жителі Львова, а також двоє 28-річних військовослужбовців, один із яких самовільно залишив військову частину.

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Слідство встановило, що фігуранти були найбільш активними учасниками інциденту. Вони блокували рух службового автомобіля військових, стрибали на транспортному засобі та пошкодили його.

Наразі затриманим готують повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Одному з військовослужбовців також інкримінують ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби).

Наразі тривають слідчі дії та оперативні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до нападу. Комплексні заходи проводять співробітники СБУ у Львівській області спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Контекст

Інцидент стався 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові. Раніше правоохоронці вже затримали одного з учасників події, якого підозрюють у нападі на поліцейського та завданні йому тілесних ушкоджень.

Львівські ветерани ідентифікували деяких учасників нападу на військових у Львові. Ті публічно вибачились за свої дії, а один з хлопців заявив, що упродовж місяця пройде необхідну військову підготовку для служби в ЗСУ.

9 липня СБУ та Нацполіція затримали львів'янина, якого підозрюють у побитті поліцейського під час нападу на військових ТЦК. За даними слідства, 23-річний місцевий мешканець був серед осіб, котрі перевернули службовий автомобіль військових ТЦК.