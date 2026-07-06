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Вірменина, якого понад 20 років шукав Інтерпол, затримали в Києві

Його шукали за умисне вбивство, умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та підроблення документів.

Вірменина, якого понад 20 років шукав Інтерпол, затримали в Києві
Затриманий вірменин
Фото: Офіс генпрокурора

У Києві затримали 53-річного вірменина, якого з 2005 року розшукував Інтерпол за зверненням Вірменії.

У Офісі генпрокурора розповіли, що його затримали в межах розслідування діяльності групи осіб, причетних до незаконного зберігання вогнепальної зброї, вибухових речовин та вибухових пристроїв.

У Вірменії чоловіка розшукують за вчинення кількох тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство, умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та підроблення документів.

В Україні він користувався двома паспортами громадянина України на різні прізвища. В одному з документів було зазначено, що чоловік народився в Сімферополі. Другий паспорт належав мешканцю Закарпаття, який помер ще у 2012 році.

Суд ухвалив рішення про арешт цього чоловіка, щоб надалі екстрадувати його до Вірменії. 

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