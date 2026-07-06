Вірменина, якого понад 20 років шукав Інтерпол, затримали в Києві

У Києві затримали 53-річного вірменина, якого з 2005 року розшукував Інтерпол за зверненням Вірменії.
У Офісі генпрокурора розповіли, що його затримали в межах розслідування діяльності групи осіб, причетних до незаконного зберігання вогнепальної зброї, вибухових речовин та вибухових пристроїв.
У Вірменії чоловіка розшукують за вчинення кількох тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство, умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та підроблення документів.
В Україні він користувався двома паспортами громадянина України на різні прізвища. В одному з документів було зазначено, що чоловік народився в Сімферополі. Другий паспорт належав мешканцю Закарпаття, який помер ще у 2012 році.
Суд ухвалив рішення про арешт цього чоловіка, щоб надалі екстрадувати його до Вірменії.
- Нещодавно в Україні затримали громадян Азербайджанської та Турецької Республік, які перебували у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів. На них чекає екстрадиція.