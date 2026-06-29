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ОГП: ексдиректору митного департаменту на Буковині повідомили про підозру у розтраті 3,2 млн грн

Посадовця підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час реконструкції пункту пропуску "Красноїльськ" на Буковині.

ОГП: ексдиректору митного департаменту на Буковині повідомили про підозру у розтраті 3,2 млн грн
Ексдиректору митного департаменту на Буковині повідомили про підозру
Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора повідомили про підозру колишньому директору департаменту Держмитслужби у розтраті коштів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у 2021 році посадовець очолював тендерний комітет під час проведення реконструкції міжнародного пункту пропуску "Красноїльськ" на українсько-румунському кордоні. 

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Загальна вартість проєкту становила майже 105 млн грн.

Слідство встановило, що під час закупівель перемогу отримала столична компанія, попри наявність щонайменше двох дешевших пропозицій від інших учасників.

Після завершення робіт у 2022 році посадовець, за даними слідства, підписав акти виконаних робіт без належної перевірки фактичних обсягів та вартості будівельних матеріалів.

Фото: Офіс генпрокурора

Експертизи засвідчили, що вартість окремих позицій у документації була завищена більш ніж на 3,2 млн грн.

Колишньому посадовцю інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави понад 660 тис. грн.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку обвинувальним вироком суду.

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