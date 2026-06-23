Правоохоронці оголосили про нові підозри у справі постачання мін для Міноборони

Директора підприємства підозрюють у організації схеми ухилення від сплати ПДВ під час ввезення в Україну компонентів для виготовлення вибухових речовин.

У межах розслідування щодо постачання для потреб Міністерства оборони неякісних інженерних боєприпасів та сировини правоохоронці повідомили про нові підозри.

Як розповіли у Офісі генпрокурора, на початку цього року припинили діяльність злочинної організації, учасники якої, за даними слідства, заволоділи майже 3 млрд грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю інженерних боєприпасів для потреб Збройних Сил України. Йдеться, зокрема, про протипіхотні та протитанкові міни, від якості й надійності яких безпосередньо залежить життя українських військових.

Згодом під час розслідування встановили ще один епізод – схему ухилення від сплати ПДВ під час імпорту компонентів для виготовлення вибухових речовин.

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За даними слідства, у 2024–2025 роках директор приватного товариства, яке виготовляло вибухові пристрої для Сил оборони, організував ввезення в Україну таких компонентів із використанням підроблених та неправдивих документів.

До митних органів подавалися недостовірні відомості щодо характеристик товару, його призначення та кінцевого споживача. Це дозволяло безпідставно застосовувати податкові пільги, передбачені для товарів оборонного призначення, та уникати сплати обов’язкових митних платежів. Імпортовану вибухову речовину декларували як готовий вибуховий матеріал, хоча фактично вона підлягала оподаткуванню за ставкою 20 %. Унаслідок цього до державного бюджету не надійшло понад 21,3 млн грн податку на додану вартість.

Під час обшуків вилучили первинні документи фінансово-господарської діяльності підприємства, а проведена судово-економічна експертиза підтвердила розмір завданих державі збитків.

Директору товариства повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України. Також трьом посадовцям митниці повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 367 КК України. За даними слідства, вони не забезпечили належного контролю під час митного оформлення продукції та допустили її ввезення без сплати обов’язкових податків.

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відшкодування державі завданих збитків.