ЗСУ отримають модернізовану бронемашину "Гюрза-2"

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України покращену модель українського спеціального бронеавтомобіля UAT.GYURZA-02.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Машину удосконалили на запити військових і жорстких вимог війни. Конструктори посилили незалежну підвіску, замінили окремі елементи, встановили шини з покращеними характеристиками. Завдяки цьому у машини зросли показники прохідності та живучості у складних бойових умовах. Бронекорпус машини конструктори обладнали круговим протиуламковим підбоєм, що посилює захист екіпажу, десанту та внутрішнього обладнання від ураження уламками", – ідеться у повідомленні.

Повна маса удосконаленої "Гюрзи-2" – трохи більше 18 тонн. Вантажопідйомність зросла до 2,5 тонни, дорожній просвіт зріс до 380 мм, запас ходу - до 1200 км. Максимальна швидкість – 110 км/год.

Покращена "Гюрза" може виконуватися в двох варіантах – з поворотною баштою для озброєння та без неї.