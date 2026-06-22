​Експосадовиця податкової отримала підозру від ДБР за те оформлення на себе службової квартири і подарунок її дочці

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишній посадовиці податкової служби Дніпропетровщини, яка, за інформацією слідства, незаконно заволоділа службовою квартирою вартістю майже 3 млн гривень, а згодом переоформила її на доньку.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство повідомило, що після звільнення з держслужби жінка мала повернути житло державі. Натомість вона використала підроблені документи для оформлення квартири у приватну власність. Після державної реєстрації права власності вона уклала договір дарування та передала нерухомість своїй доньці.

"Через ці дії з державної власності незаконно вибула квартира, яка перебувала у сфері управління Державної податкової служби. Розмір завданих державі збитків становить майже 2,9 млн гривень", – зазначили в ДБР.

Жінці повідомлено про підозру у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України) та шахрайському заволодінні майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Санкція найтяжчої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання про накладення арешту на квартиру.