Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Експосадовиця податкової отримала підозру від ДБР за те оформлення на себе службової квартири і подарунок її дочці

Вартість квартири – понад 2 млн гривень. 

​Експосадовиця податкової отримала підозру від ДБР за те оформлення на себе службової квартири і подарунок її дочці
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишній посадовиці податкової служби Дніпропетровщини, яка, за інформацією слідства, незаконно заволоділа службовою квартирою вартістю майже 3 млн гривень, а згодом переоформила її на доньку.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство повідомило, що після звільнення з держслужби жінка мала повернути житло державі. Натомість вона використала підроблені документи для оформлення квартири у приватну власність. Після державної реєстрації права власності вона уклала договір дарування та передала нерухомість своїй доньці.

"Через ці дії з державної власності незаконно вибула квартира, яка перебувала у сфері управління Державної податкової служби. Розмір завданих державі збитків становить майже 2,9 млн гривень", – зазначили в ДБР.

Жінці повідомлено про підозру у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України) та шахрайському заволодінні майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Санкція найтяжчої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання про накладення арешту на квартиру. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies