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Сили оборони України уразили низку ворожих цілей, зокрема центр космічного зв'язку у Московській області, полігон підготовки операторів БпЛА та логістичну інфраструктуру ворога. Підтверджені результати ураження порту «Кавказ».

Про це повідомив Генштаб.

Українські оборонці били по цілях 21 червня та в ніч на 22 червня.

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Зокрема уражено центр космічного зв’язку «Дубна» у Московській області. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення. Збитки ворога уточнюються.

Також поцілили по полігону підготовки операторів БпЛА в районі Дебальцевого на території Луганської області, а також пунктах управління БпЛА в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині.

Окрім того, уражено командно-спостережні пункти противника в районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області в Росії та у районі Покровська Донецької області.

Уражений і автомобільний міст в районі Василівки Запорізької області, який використовується для перекидання військ та забезпечення російської окупаційної армії.

За результатами додаткового аналізу даних, підтверджено ураження 21 червня інфраструктури порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів. Ці об'єкти використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України.