Мер міста і керівники державних підприємств отримали підозри в незаконному видобутку корисних копалин

Мер міста, керівники державних і комунальних підприємств, посадовці держкомпаній та арбітражний керуючий-ліквідатор підприємства і представник приватного бізнесу отримали підозри в незаконному видобутку надр. Загалом справі є дев'ятеро підозрюваних. Про це в Facebook повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

За попередньою інформацією, збитки державі становлять понад 1,5 млрд гривень. Незаконний видобуток граніту, габро, підземних вод та інших ресурсів діяв у п'яти регіонах.

Один з них – Кіровоградська область. З загальних збитків саме на неї припадає понад 1,2 млрд гривень і 375 000 з 450 000 кубометрів незаконно видобутих копалин.

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На сайті Офісу генпрокурора повідомили, що там діяв незаконний видобуток граніту на Сухоколіївському родовищі. Підозру отримав арбітражний керуючий-ліквідатор підприємства.

Під виглядом ліквідації небезпечних ділянок кар'єру там продовжили видобувати копалини.

Незаконний видобуток підозрювані проводили й в інших регіонах.

«Загалом вони видобули понад 450 тисяч кубометрів корисних копалин загальнодержавного значення без спеціальних дозвільних документів або з порушенням їх умов і терміну дії», – сказав він.

В одному з епізодів видобули понад 60 000 кубометрів підземної води з 30 свердловин, які використовували для центрального водопостачання громади. Тут збитки оцінили в понад 12,6 млн грн. Також підозрювані розкрадали державне майно і зловживали службовим становищем, а для видобутку використовували державну техніку.