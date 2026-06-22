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Від російських атак постраждали чотири райони Дніпропетровщини. Поранені люди

Ворог бив по області майже 20 разів.

Від російських атак постраждали чотири райони Дніпропетровщини. Поранені люди
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж минулої доби у Дніпропетровській області унаслідок російських атак отримали поранення двоє людей. Під ударами ворога були 4 райони області.

Начальник ОВА Олександр Ганжа пише, що Росія майже 20 разів атакувала безпілотниками та артилерією.

На Нікопольщині постраждали від ударів Нікополь, Червоногригорівська та Покровська громади. Горів приватний будинок. Пошкоджені багатоповерхівки та авто. 58-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. 

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На Синельниківщині потерпали Покровська, Миколаївська та Богинівська громади. Зайнявся магазин. 

На Криворіжжі росіяни поцілили по самому Кривому Рогу, Зеленодольській і Грушівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, господарська споруда та автівка. 

У Павлограді горіла оселя. Ще два приватні будинки понівечені. Постраждала 60-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

Над областю знешкодили 13 російських дронів.

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