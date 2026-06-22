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Упродовж доби унаслідок російських атак у Запорізькій області загинули троє людей. Десятеро осіб травмовані, зокрема 11-річний хлопчик. Він перебуває під наглядом медиків.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, у Запоріжжі загинула жінка.

«Троє людей загинули, ще десять отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому і Пологівському районах», – пише він.

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Впродовж доби окупанти завдали 899 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російської атаки на Запоріжжя

Війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Комишувасі, Таврійському, Зірниці, Оріхову, Новоселівці, Копанях, Червоній Криниці, Новопавлівці, Любицькому, Омельнику, Широкому;

626 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Біленьке, Лисогірку, Зеленопілля, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Воздвижівку, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Рибне, Гірке, Косівцеве;

257 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівську, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербакам, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російської атаки на Запоріжжі

Надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.