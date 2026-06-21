Бойові дії на Донеччині, 205 бойових зіткнень, ворожі обстріли, графіки обмеження споживання електрики в Криму. Яким запам’ятається 1579-й день повномасштабної війни.

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Наслідки російського обстрілу Глухова на СУмщині 21 червня 2026 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 червня на фронті від початку доби відбулося 205 боїв.

На Гуляйпільському відбулися 25 атак окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Різдвянка, Чарівне.

На Покровському напрямку ворог здійснив 20 атак.

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Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 21 червня – в новині.

Український оборонно-промисловий комплекс і Сили оборони розробляють дрони дальністю понад три тисячі кілометрів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у телемарафоні. За словами президента, нещодавно українські безпілотники уразили ціль у Тюменському регіоні на відстані 2070 кілометрів по прямій, а загальний маршрут польоту склав 2,5 тисячі кілометрів.

Зеленський анонсував появу нових безпілотників, які зможуть долати відстань у понад 3 тисячі кілометрів.

Докладніше – в новині.

Міністерство оборони визначило терміни, впродовж яких військовослужбовці в статусі СЗЧ зможуть поновитися у Збройних Силах, зокрема й у Сухопутних військах.

Якщо військовослужбовець подає рапорт через застосунок "Армія+", термін його розгляду становить до 7 днів. Після погодження надається 5 діб на прибуття до частини. На екрані "Армія ID" з’являється статус "У дорозі", який засвідчує участь у програмі повернення після СЗЧ. Його необхідно показати представникам ТЦК, ВСП або Національній поліції.

Більше інформації – в новині.

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У Богодухівському районі Харківщини троє цивільних підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі.

Люди просто йшли дорогою біля зупинки, коли сталася трагедія, повідомило Харківське обласне управління ДСНС. Унаслідок вибуху одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення.

Рятувальники нагадали, що території, які перебували під обстрілами або в зоні бойових дій, залишаються смертельно небезпечними. У ДСНС закликають пересуватися лише перевіреними маршрутами, не сходити на узбіччя й не чіпати підозрілі предмети.

У разі небезпечної знахідки необхідно негайно телефонувати за номерами 101, 102 або 112.

Російська війська атакували автозаправку у Запоріжжі, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

За оновленою інформацією, унаслідок атаки РФ постраждали дві жінки 40-ка та 45-ти років.

Упродовж доби окупанти завдали 846 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. Пʼятеро людей загинули, ще тринадцять отримали поранення.

Росіяни обстріляли Слов'янськ із РСЗВ, є поранені.

Пошкоджено багатоповерхові будинки.

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Докладніше – в новині.

У Криму впроваджують графіки обмеження споживання електроенергії.

Про це заявила місцева компанія «Крименерго», пояснюючи рішення аваріями на об'єктах електромережового господарства, передає «Радіо Свобода».

Окупаційна адміністрація заявляє про пошкодження електромереж і тимчасову зупинку продажу пального.

Уночі 21 червня Сили оборони України вдарили по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні по обидва боки Кримського мосту. Успішні ураження підтвердив Володимир Зеленський.

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